Спрос на оздоровление в белорусских санаториях стабильный, они заполнены примерно на 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«У нас на 19 августа находятся более 20,2 тыс. человек, заполняемость санаториев — почти 80%. Это оптимальный показатель с учетом действующих рекомендаций по соблюдению противоэпидемических мер и социального дистанцирования. Отмечаем также устойчивый спрос на путевки в свободной реализации: по ним сегодня оздоравливаются около 10 тыс. человек. Из них иностранных граждан — 1907. Ежедневно их заезжают около 100 человек», — рассказал Геннадий Болбатовский.

При этом он отметил, что среди иностранных граждан более 90% — россияне.

Нет массовых отказов от брони. Например, на сентябрь уже забронировано около 70% мест в белорусских санаториях. Все они сегодня работают, ни один не закрылся.

«Мы видим хорошие перспективы. И, кстати, с возобновления полноценной работы 15 июня у нас нет ни одного случая заражения COVID-19, никаких вспышек и карантинов не было», — добавил Геннадий Болбатовский.

Белта