Белорусский зерноуборочный комбайн КЗС-1624-1 «Палессе GS16» производства ОАО «Гомсельмаш» сравнили с американским комбайном John Deere S785i на полях ОАО «Гастелловское», передает корреспондент БЕЛТА.

В хозяйстве провели эксплуатационно-технологическую оценку двух комбайнов на уборке пшеницы. Номинальная мощность двигателя у комбайнов одинаковая — 390 кВт (530 л.с.). Производительность за один час рабочего времени у обоих составляет 3,96 га, однако показатели в тоннах у американского комбайна выше. Рабочая скорость движения техники совпадает — 4,4 км/ч.

«В сельском хозяйстве нет мелочей. Кадры, зарплаты, качество семян, ветеринарное обслуживание — важна каждая деталь. Если какое-то звено выпадает, результата не будет. Техническое оснащение хозяйств имеет особое значение для успешной работы. Как мы могли сегодня убедиться, наши комбайны достаточно высокого уровня. Может, по комфорту и комплектации они еще уступают американским, но по своим механическим характеристикам, сохранности урожая, скорости намолота они уже приблизились вплотную. При этом наш комбайн дешевле минимум в два раза», — сказал заместитель премьер-министра Александр Субботин. По его мнению, у белорусской сельхозтехники есть потенциал, чтобы расширить свою нишу на зарубежных рынках.

По словам генерального конструктора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергея Федоровича, производительность и качество уборки у двух комбайнов соизмеримы. «Американский комбайн дороже в связи с наличием дополнительных функций: это и система картирования урожая, и система автоматических настроек. Такие функции пока не востребованы в наших условиях», — отметил он.

Белта