Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября. Такую информацию журналистам сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Свыше 1 млн учеников, в том числе 114 тыс. первоклассников, сядут за парты в начале сентября. В 2020-2021 учебном году в Беларуси будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. Запланировано открытие четырех современных школ в Минске, Витебске, Гомеле и деревне Копище Минского района», — рассказала Ирина Каржова.

Начальник управления сообщила, что в учреждения образования распределены свыше 4,7 тыс. молодых специалистов. «Можем констатировать, что все школы страны полностью обеспечены кадрами для организации образовательного процесса», — отметила она.

По словам Ирины Каржовой, сохранены все меры социальной защиты учащихся: бесплатный проезд в общественном транспорте, подвоз к месту учебы и обратно, бесплатное пользование учебниками и снижение за это платы, питание за счет средств республиканского бюджета. «Планируется организовать подвоз к месту обучения около 66 тыс. обучающихся, в этих целях задействуют порядка 1,6 тыс. школьных автобусов, в том числе 289 специально оборудованных для учащихся с особенностями психофизического развития», — рассказала она.

Ирина Каржова добавила: ученики 10-х классов в этом году будут заниматься по новым учебным программам. Кроме того, в 2020 году в школах оснастят 180 кабинетов биологии, поставят более 1,4 тыс. интерактивных сенсорных систем — мультибордов.

БелТА