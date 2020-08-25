Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«Предприятия лесной отрасли продолжают работать над промышленным развитием деревообрабатывающих производств. Только с начала года лесохозяйственные учреждения реализовали 24 проекта по модернизации действующих производств и созданию новых. Акцент сделан на углубленную переработку древесины и получение продукции с высокой добавленной стоимостью», — рассказали в пресс-службе.

За семь месяцев было создано семь пеллетных производств общей мощностью 171 тыс. т в год (Кличевский, Новогрудский, Пружанский, Житковичский, Борисовский опытный, Мозырский опытный, Копыльский опытный лесхозы), четыре производства по выпуску окоренной продукции (Лоевский, Волковысский, Лидский и Жлобинский лесхозы), введены в эксплуатацию три линии лесопиления. Кроме того, созданы, реконструированы или увеличена мощность сушильных хозяйств по 10 лесхозам, введены в эксплуатацию 24 камеры общим объемом 1270 куб.м.

При этом наибольшее количество проектов реализовано в Брестской, Гомельской и Могилевской областях (по пять). В Минской области реализованы четыре проекта, Гродненской — три, Витебской — два. «Ожидается, что до конца года предприятиями отрасли будет реализовано еще 14 проектов по модернизации действующих производств и созданию новых. Это позволит создать в регионах новые рабочие места», — отметили в пресс-службе.

БелТА