Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на 6-м Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

В этом году на подмосковный оружейный форум Беларусь делегирует внушительный десант из 17 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. Организатором коллективного стенда под эгидой Госкомвоенпрома выступит ЗАО «Белтехэкспорт».

На стенде будут представлены ведущие предприятия, входящие в систему Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики Беларуси: ЗАО «Белтехэкспорт», холдинг «Геоинформационные системы управления» (ОАО «АГАТ — системы управления», ОАО «Агат-Систем», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «НИИ ЭВМ»), ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Волатавто», ГВТУП «Белспецвнештехника», холдинг «БелОМО», РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси, ООО «КБ Беспилотные вертолеты» и ОАО «МНИПИ». Отдельными стендами будут представлены ОАО «Пеленг», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», ОАО «Минский завод колесных тягачей» и УП «Минотор-Сервис».

Организации белорусского ВПК привезут в подмосковную Кубинку более 200 образцов продукции военного назначения, причем многие из них будут демонстрироваться впервые (макеты боевой машины РСЗО калибра 122 мм «Шквал» и оконечной станции спутниковой связи Р-443О, легкобронированный автомобиль МЗКТ-490101-010 (экспортный вариант), макет мобильного комплекса радиопеленгования ВЧ диапазона «Волар» и другие).

Среди демонстрируемых образцов преимущественно высокотехнологичные разработки — огневые средства поражения, роботизированные дроны воздушного базирования, в том числе в ударном варианте; линейка боевых модулей, оптико-электронные приборы и комплексы, автоматизированные системы управления войсками, средства связи и навигации, средства отображения и обработки информации для жестких условий эксплуатации; средства подвижности и разведки, в том числе на легкобронированной базе, а также возможности организаций по модернизации военной техники советского и российского производства.

Белорусскую делегацию на форуме «Армия-2020» возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. На форуме создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия специалистов различных стран в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей. Дмитрий Пантус планирует провести на полях выставки серию встреч и переговоров с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга России, руководителями ряда российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, а также с главами ряда иностранных официальных делегаций.

Одна из крупнейших европейских оборонных выставок пройдет с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка, Россия). Участие в форуме заявили более 1 тыс. российских и иностранных компаний, которые представят свыше 28 тыс. различных разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. Свои национальные экспозиции развернут пять стран (Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан), которые выставят наиболее перспективные образцы и разработки вооружений и военной техники.

Несмотря на пандемию коронавируса, 72 из 133 приглашенных стран подтвердили свое участие в форуме «Армия-2020», 10 из них представлены делегациями высокого уровня (Армения, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия). Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса — традиционные участники форума «Армия». Каждый раз они представляют комплексные решения, широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения, которые базируются на научно-техническом потенциале отечественного оборонного сектора экономики.

Белта