Более 320 единиц технологического и холодильного оборудования закупили для пищеблоков учреждений образования Гомельской области к новому учебному году, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Организация качественной работы пищеблоков — серьезный вопрос при подготовке к новому учебному году», — подчеркнул Руслан Смирнов. По его словам, на проведение ремонтов объектов питания направили свыше Br480 тыс. «Кроме того, закуплено 325 единиц технологического и холодильного оборудования на общую сумму более Br621 тыс. Пополнили запас столовой и кухонной посуды, инвентаря, производственных столов, вспомогательного оборудования на Br160 тыс. За счет привлеченных источников заменили мебель в обеденных залах», — уточнил он.

Руководитель отметил, что для организации питания в школах области в бюджете этого года предусмотрено Br57 млн.

Кроме того, главное управление образования совместно с отделами образования Ветковского, Гомельского, Светлогорского райисполкомов внедряют новые формы организации питания. Они нацелены на то, чтобы уменьшить затраты и улучшить качество питания школьников. Например, в новом учебном году в Ветковском районе на пищеблоке Радужской средней школы имени М.Г.Батракова будут готовить еду еще для трех сельских учреждений образования. Школьные обеды планируют доставлять специальным транспортом в термоконтейнерах. Для этого приобрели 4 единицы технологического и холодильного оборудования, 8 передано из учреждений образования района.

В Гомельской области в новом учебном году будут функционировать 1177 учреждений образования. 1 сентября за парты сядут 155 тыс. школьников, из них более 17 тыс. — первоклассники.

Белта