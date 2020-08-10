Отрадно отметить, что Будакошелевщину во Дворце Республики представляла и делегация нашего района. Своим мнением делятся участники мероприятия и жители нашего района.

Юрий ШОРОВ, директор ДРСУ-184:



– На мероприятии такого уровня удалось побывать впервые. Очень важно было услышать из уст главы государства те основные направления, на которые нам следует ориентироваться. В выступлении лаконично, понятно прозвучали многие темы, волнующие нас, простых граждан, – экономика, сельское хозяйство, строительство, образование, медицина. Меня, представителя дорожной отрасли, конечно, волновали вопросы строительства и ремонта дорог. И то, что акцент будущей пятилетки будет направлен на местные дороги, дает нам возможность строить перспективные планы нашего предприятия, тем более что эту работу мы уже проводим несколько последних лет. А обновление дорог от райцентров до агрогородков и сельских пунктов по всей республике позволит улучшить качество жизни сельского населения.

В Послании четко прозвучали основные постулаты, на которых держится любое демократическое государство: независимость, стабильность, спокойствие, забота о человеке. Всё это важно и дорогого стоит.

Алексей Авдашков, главный инженер филиала ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров, депутат районного Совета депутатов по Кошелевскому избирательному округу №21:



– Уже по дороге в Минск я поймал себя на мысли, что у нас в республике не просто чисто, а скорее я бы охарактеризовал более емким выражением – у нас во всем порядок. Смотрю на поля – кругом порядок, на дорогу – отличное качество дорожного полотна, на лес – снова порядок: что срезали, тут же посадили новые насаждения, если земля не используется – тут же ее перепахали и вовлекли в севооборот. И так во всем. Мы проехали полстраны– три области: Гомельскую, Могилевскую и Минскую – кругом порядок.

В самом Дворце Республики удалось буквально в шаге от себя увидеть руководство страны, министров, известных общественных деятелей.

За время выступления Президента страны я ни разу не посмотрел на часы. Все выступление воспринималось на одном дыхании: четко, емко, правильно. Доступно, интересно, главное, про нас, простых людей. Приятно, что в своем выступлении глава государства много уделил вниманию молодежи, семейной политике.

Важно сегодня иметь свое мнение, думать своей головой, все воспринимать не ушами, а глазами. И делать правильные выводы.

Любовь Родова, председатель совета ветеранов г.п. Уваровичи:



– Я очень внимательно прослушала выступление Президента страны, и с каждым его словом у меня проходила перед глазами картина 90-х годов. Зарплату не выдают месяцами, денег нет, содержать семью невозможно. В магазинах пусто. Выданные талоны остаются часто неотоваренными. Глоток свежего воздуха появился с введением «зайчиков». Эшелоны военной техники, вывезенной из Европы, ржавеют в полях, семьи военных живут в палатках или у родственников. Ясли, детсады, предприятия закрывались. Этот калейдоскоп, кажется, был бесконечным.

«Сегодня» с тем «вчера» никак нельзя сравнить. В нашей стране – стабильность. Обращаюсь к нашей молодежи: не позвольте сломать этот хрупкий мир. Моему поколению, видевшему ужасы последствий Великой Отечественной войны, хочется пожить спокойно. Цените то, что имеете. Берегите мир, учитесь на чужих ошибках и не допускайте своих.

Ольга Сея, жительница аг. Губичи:



– Много лет я отдала сельскому хозяйству. Более тридцати лет отработала в животноводстве. Всегда с огромной ответственностью и трудолюбием относилась к своим обязанностям. Однажды мне уже доводилось в составе делегации Буда-Кошелевского района бывать на таком мероприятии. Впечатления остались на всю жизнь. Но и последнее выступление главы государства слушала с огромным интересом. Мне очень приятно, что без внимания не остался никто – молодежь, пенсионеры, труженики разных отраслей народного хозяйства.

Я рада, что мои дети и внуки живут в мирной, спокойной стране, могут учиться и работать. У нас есть возможность получать бесплатную медицинскую помощь. Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Шутовой и Аллы Якушевич