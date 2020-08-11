Бушевский детский сад-средняя школа Буда-Кошелёвского района принимает участие в районном этапе республиканского фестиваля «Лето -пора спортивная».

В рамках данного мероприятия учреждения образования реализовывала проект «»Тропинки малой родины в спортивном калейдоскопе лета «, где ребята школьного оздоровительного лагеря «Здоровячок» организовали велопробег по маршруту: п.Бадёрый -д.Бушевка -п.Ветка — п.Череток — д. Уборки. В ходе организованного велопробега воспитанники летнего лагеря посетили МТФ «Бушевка» филиала «Морозовичи-Арго».