Хотите пополнить ряды доноров? Это можно сделать 25 августа в отделении дневного стационара Буда-Кошелевской ЦРБ, но по предварительной записи.

Ежедневно, ежеминутно люди попадают в аварии, получают травмы и нуждаются в переливании крови. Здесь без помощи доноров не обойтись. Именно они могут подарить ещё один день рождения попавшим в беду людям. Ежегодно более 160 тысяч пациентов в Беларуси получают донорскую кровь. Благое дело ещё и весьма полезное для самого донора.

Нужно помнить, что донором может быть только здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, а кровь – только безопасной. На то есть свои требования. Следует заранее сдать анализы и принести справку о состоянии здоровья. Пройти флюорографию. Женщинам – посетить гинеколога. Для доноров плазмы необходима и электрокардиограмма.

Накануне кровосдачи нельзя пить алкоголь, принимать лекарства, потреблять жирные продукты. Нужно хорошо выспаться и не курить. 450 мл крови + 25 – на исследование. Объем немалый. Поэтому человек меньше 55 кг не может быть донором.

Если вы решились на этот благородный поступок, до 20 августа необходимо записаться по телефону 7-08-69 в удобное для вас время с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Также по этому номеру на все интересующие вопросы ответит Михаил Николаевич Бураковский – заведующий районной поликлиникой.

Сдав кровь, доноры имеют право на денежную компенсацию в размере 10% от бюджета прожиточного минимума и дополнительно один день отдыха без сохранения среднего заработка.

Быть донором или нет – это выбор каждого. Но потратить час своего времени ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, – это то, что может сделать каждый.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА