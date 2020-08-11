Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, — сказал он. — При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации». Вакцина будет производиться Центром им.Гамалеи и компанией «Биннофарм».

«Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте, — отметил министр. — Прежде всего считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и те, от кого зависит здоровье детей, — наши учителя».

На совещании Владимир Путин также сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса. «Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — рассказал он. По его словам, после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие», — добавил Президент РФ.

Владимир Путин заметил, что у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры: «Все проходит так, как будто ничего и не делали».

Белта