Людмила Ветошкина, директор Буда-Кошелевской детской школы искусств:

– Школа искусств, а многие знают ее как музыкальную школу, недавно отметила свой 55-летний юбилей. Пройден огромный путь. Сегодня мы в полной мере обеспечиваем полезный досуг детей и развиваем их творческий потенциал. Наши юные музыканты, художники, танцоры, а их уже более 500 человек, радуют достижениями и любовью к искусству не только в стенах школы, но и за ее пределами. Только за прошедший учебный год учащимися было завоевано свыше 40 наград международных, республиканских, областных и региональных фестивалей и конкурсов.

За полувековой рубеж школой искусств было выпущено более 600 учащихся. Многие стали профессиональными музыкантами. Некоторые, получив специальное образование, остались верны родной школе. Все ребята, окончив школу, с трепетом и любовью вспоминают годы, проведенные в волшебном мире искусства. Ежегодно выпускники ДШИ продолжают обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства нашей республики.

Замечательно то, что все эти годы школа растет, крепнет и развивается вместе с городом. И это вполне закономерно. Ведь государством уделяется очень большое внимание развитию и поддержке малых городов. Мне, уроженке района, приятно видеть, как Буда-Кошелево из года в год преображается, становится благоустроенным и уютным. И школа радует глаз: новая кровля, современные окна, двери, фасад, санузел, ежегодный ремонт внутренних помещений, приобретение музыкальных инструментов. Буквально на днях материально-техническая база к новому учебному году обновилась новым пианино «Беларусь».

Григорий Гавриленко, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

– Моему поколению когда-то выпало нелегкое испытание. Афганская война многому нас научила. Это бесценный опыт сохранения мира в мире.

Сегодня районная организация объединяет более 80 воинов-афганцев. Основная наша задача – патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды. Причем не только в дни каких-либо знаменательных дат, но и постоянно, изо дня в день.

Очень важно, что в Беларуси огромное значение придается поддержанию стабильности и безопасности, и процесс этот непростой. У нас нет межнациональных распрей, межконфессиональных проблем – заслуга миролюбивой внешней и внутренней политики нашего государства.

Хочу пожелать всем мирного неба, молодежи – постоянно развиваться, уметь защитить свою Родину. То, что солдат должен служить в своей стране – очень хорошо. Не нужно бояться службы в армии, набираться жизненного опыта, а военный опыт пусть пригодится только в мирных целях.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец