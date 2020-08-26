Рюкзак со школьными принадлежностями в рамках акции «Собери портфель первокласснику» будущему ученику вручили исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец, председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко.

Мальчик с радостью примерил рюкзак, ощутив себя в роли школьника. Арсений пообещал хорошо учиться и приносить только хорошие отметки.

Остальные воспитанники социально-педагогического центра также не остались без внимания. Им были вручены сладости и канцелярские принадлежности.

Ирина ШУТОВА

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