В связи с установлением жаркой и сухой погоды и в целях предотвращения лесных пожаров во всех районах области введен запрет на посещение лесов.

В этот период гражданам запрещено находится в лесных массивах, въезжать в них на транспортных средствах, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль. Следить за изменениями оперативной обстановки можно через мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» в разделе Карта неблагоприятных явлений.

МЧС напоминает, что в соответствии со статьей 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, гражданин нарушивший запрет на посещение лесов будет привлечен к административной ответственности, в виде штрафа до 25 базовых величин.

В случае обнаружения лесного пожара сразу же сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101 или 112.

МЧС Республики Беларусь