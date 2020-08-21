В Беларуси за январь — июнь 2020 года введено в эксплуатацию 612 км газопроводов различных категорий, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Результаты работы предприятий энергетической отрасли рассмотрены коллегией министерства.

В первом полугодии текущего года газифицировано природным газом 9,8 тыс. квартир, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов за указанный период введено 59 объектов газовых сетей протяженностью 42,5 км.

За январь — июнь построено и реконструировано 797 км линий электропередачи различных классов напряжения. Этой работе уделяется особое внимание, поскольку растет запрос среди населения на подключение к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Продолжались работы в рамках крупных инвестиционных проектов. Завершена реконструкция подстанции «Белорусская», введены в эксплуатацию два электрических котла на Гродненской ТЭЦ-2 и районной котельной «Черниговская» в Гомеле суммарной мощностью 60 МВт и 16 МВт соответственно, а также электрический котел на мини-ТЭЦ «Северная» в Гродно мощностью 30 МВт.

Белта