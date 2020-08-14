В Беларуси намолотили 6,5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 14 августа, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,74 млн га, что составляет 79,3% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 95,5% площадей (322,4 тыс. га). В Гомельской области убрано 89% площадей от плана (302,8 тыс. га), Гродненской — 88,6% (282,2 тыс. га), Минской — 84,2% (408,1 тыс. га), Могилевской — 64,8% (218 тыс. га), Витебской — 54,7% (206,6 тыс. га).

Всего по стране намолочено 6,582 млн т зерна при средней урожайности 37,8 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,9 ц/га). Минская область преодолела рубеж в 1,5 млн т зерна, Брестская и Гродненская — в 1 млн т.

Лен вытереблен на 40,2 тыс. га (82,5% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 13,1 тыс. га (32,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 1,48 тыс. га, заготовлено 2,44 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 740 тыс. га (90,4% от плана). Заготовлено 730,5 тыс. т сена (72,3% от плана), 12,534 млн т сенажа (99,5%) и 565,8 тыс. т силоса (2,95%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,9% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.

Белта