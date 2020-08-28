Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг.

Сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность парня. Им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. Он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок – озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по ст. 370 УК Республики Беларусь (надругательство над государственными символами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до одного года.

Источник: http://gp.by

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