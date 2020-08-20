В Гомеле кондуктор проиграл в игровом клубе присвоенные деньги, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Директор одного из автобусных парков обратился в милицию в конце июля. Он заявил, что кондуктор присвоил деньги, полученные от продажи проездных билетов.

Как выяснилось, 27-летний ранее не судимый гомельчанин работал на предприятии с начала года. Претензий к нему не было, а в июле он не стал отчитываться о реализованных проездных. Говорил, что ничего не продал. На самом деле, по данным УВД, он присвоил более Br 950, полученных от реализации билетов. Эти деньги он за раз проиграл в игровом клубе. По словам подозреваемого, хотел сразу выиграть крупную сумму.

Возбуждено уголовное дело за присвоение денег материально ответственным лицом.

Белта