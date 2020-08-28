Гомельским городским отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о преступлении против порядка управления.

По данным следствия, в Гомеле 9 августа около 22 часов в районе площади им.Ленина 29-летний мужчина подбежал к сотруднику ОМОН, распылил из баллончика ему в лицо газообразное вещество и нанес несколько ударов. В процессе последующего задержания гомельчанин распылил из баллончика газообразное вещество в отношении еще двух сотрудников ОМОН, которые стали пресекать его противоправные действия, и нанес им несколько ударов.

В ходе расследования изъята и изучена запись камеры видеонаблюдения, проведены допросы мужчины, сотрудников милиции, свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе по изъятым с места происшествия предметам.

На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 (применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: http://gp.by

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