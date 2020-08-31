Гомельские спасатели помогли женщине выбраться из трехметровой ямы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Утром 28 августа спасатели получили сообщение о том, что на ул.Мазурова женщина провалилась в яму.

Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что гомельчанка гуляла с собакой и упала в яму глубиной 3 м, которая образовалась в результате обвала грунта. Спасатели при помощи веревок и лестницы-штурмовки вытащили пострадавшую на поверхность. Ее состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Белта