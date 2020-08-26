Концерт «Пой, душа» будет проходить на летнем дворике картинной галереи Г.Х. Ващенко, сообщает «Гомельская правда». Начало в 18.30.

Новый формат культурного досуга — на открытом воздухе, который был предложен областной филармонией и картинной галереей нашел отклик у зрителей. Проект продолжится концертом артистов фольклорного ансамбля славянской песни, которые исполнят программу «Пой, душа». Прозвучит музыка русских, белорусских и украинских авторов — лирические и шуточные мелодии: «Вася-Василёк», «Дарья, ты Душа», «Ойся, ты ойся» — плясовая казачья песня, танцевальная народная музыка, музыка народного артиста Республики Беларусь Леонида Захлевного. Слушателей порадуют любимые хиты в оригинальной обработке. Виртуозность исполнения, ансамблевая слаженность придадут выступлению самобытную оригинальность и неповторимый фольклорный колорит.

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