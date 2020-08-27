В Гомельской области ограничено купание детей в шести зонах отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала лета специалисты исследовали 1084 пробы воды из рек, озер и прудов региона. 110 проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям безопасности, 123 — по санитарно-химическим.

Сейчас действует ограничение на купание детей в шести зонах отдыха: на пляже «Карьер Вирский» и в водоеме в районе деревни Александровка Жлобинского района, в реке Днепр в городском поселке Комарин Брагинского района, на «Прудковском» пляже, а также на пляжах «Каскад-1» и «Каскад-2» в Центральном районе Гомеля.

Приостановлено купание детей и на пляже «Новобелицкий» областного центра и в реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» Жлобинского района. Остается запрет на купание детей и взрослых, а также на занятия водным спортом в городском пруду в Калинковичах.

Ограничения на купание сняты на шести пляжах в Гомеле. Это «Любенский», «Западный» и «Роповский» пляжи в Советском районе, «Озерный» — в Железнодорожном, «Волотовской» и «Центральный» — в Центральном.

БелТА