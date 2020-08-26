На электронных торгах 13 неиспользуемых объектов недвижимости в Гомельской области нашли новых владельцев с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в «Гомельоблимуществе».

За восемь месяцев комитет организовал и провел шесть аукционов по продаже госимущества на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Потенциальным покупателям предлагали 88 лотов, стартовая цена каждого второго была равна одной базовой величине (Br27). Из общего числа проданных объектов три лота проданы по оценочной стоимости, пять — с понижением цены на 80% и столько же — за 1 БВ.

Ближайшие электронные торги состоятся 1 и 8 сентября, на них предложат 17 лотов: два — по оценочной стоимости, 10 — с понижением цены до 50%, один — до 80%, четыре — за 1 БВ.

В комитете напомнили: для участия в электронных торгах нужно предварительно аккредитоваться на площадке «БУТБ — Имущество». Надо зарегистрироваться на сайте, сформировать документы при помощи предлагаемого инструментария.

БелТА