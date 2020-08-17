13 августа в д. Потаповка произошел пожар в чердачном помещении деревянной бани 5х5 метров. В результате пожара повреждено 1 кв. м. кровли и 2 кв. м. стены. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Чтобы сохранить свою баню в целостности нужно при устройстве дымохода соблюдать разделку до потолочного перекрытия, которая должна составлять не менее 380 мм. Важно не оставлять топящуюся печь без присмотра, выносить золу и шлак из топок на расстоянии не менее 15 м от строений, использовать перед топочным отверстием печи на полу металлический лист 50х70 см.