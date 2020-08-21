В ЕАЭС прорабатывают ограничение использования полиэтиленовых пакетов в магазинах. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, передает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе белорусской стороны идет работа по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки». «Мы инициировали изменения не только в части биоразлагаемой упаковки, но и в вопросах, связанных с возможностью использования традиционных полимеров. Например, предложено ограничить использование ПВХ-этикеток на пластиковой упаковке. Такие этикетки превращают ПЭТ-бутылку в неперерабатываемую. Речь идет также об ограничении использования легких фасовочных полиэтиленовых пакетов в объектах розничной торговли, ограничении применения потребительской упаковки из вспененного полистирола для пищевой продукции», — сказала Ольга Сазонова.

Для рассмотрения данных изменений сформирована рабочая группа, в состав которой входят представители ЕЭК и государств — членов ЕАЭС. «Кроме того, прорабатывается вопрос по ограничению в целом ввоза полимерных отходов в Беларусь в рамках Таможенного союза», — добавила представитель Минприроды.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года в белорусском общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

БелТА