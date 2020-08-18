Трагедия произошла возле поселка Вирский в карьере. 27-летняя женщина отдыхала в компании знакомых, решила искупаться, вошла в воду, затем исчезла с поверхности водоема.

Очевидцы обратились за помощью. На место происшествия прибыла поисковая группа водолазов Жлобинской спасательной станции.

– В течение часа тело женщины было обнаружено на дне водоема и поднято на поверхность, – рассказал представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Специалисты говорят, что водоем, в котором произошла трагедия, опасен для купания: дно неровное, с ямами, в некоторых местах глубина доходит до 20 метров. Можно предположить, что погибшая как раз и попала в такую яму, выплыть же не смогла.

По факту трагедии проводится проверка.

sb.by