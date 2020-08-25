За три смены более 150 тыс. учащихся оздоровились летних лагерях Беларуси. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков, передает корреспондент БЕЛТА.

«За три смены более 150 тыс. учащихся оздоровились в 3630 оздоровительных, спортивно-оздоровительных и стационарных лагерях», — рассказал Алексей Желенков. По его словам, условия пребывания детей в лагерях постоянно контролировали заинтересованные министерства и ведомства. «Постоянно проводился профилактический мониторинг безопасного пребывания детей на оздоровлении, соблюдения условий труда работников организаций. Количество выявленных нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось более чем в два раза. Сотрудники лагерей в обязательном порядке проходили тестирование и находились в режиме самоизоляции перед заездом на работу, был организован безвыездной режим труда. Ограничили также количество родительских дней. Благодаря проведенному комплексному подходу в лагерях не было вспышек коронавирусной инфекции», — сказал он.

Начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович дополнил, что все лагеря оснастили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Были разработаны алгоритмы противодействия заносу коронавирусной инфекции, а также оказания соответствующей медицинской помощи. «В отличие от предыдущих лет в каждом медпункте выделили «красную» зону с отдельными входами и выходами. Отряды состояли из 15 человек, детские мероприятия проводились на свежем воздухе», — пояснил он.

Валерий Нафранович обратил внимание, что оздоровление с сопровождением родителей в оздоровительном лагере «Зеленый Бор» прошли 18 детей с кардиопатологией и 36 детей с сахарным диабетом. «В этом году на организацию летней кампании из городского бюджета выделено более Br1,5 млн. Кроме того, последние два года 50% средств, полученных от проведения республиканского субботника в Минске, направляются на укрепление и развитие материальной базы лагерей, что составило свыше Br1,3 млн, из республиканского бюджета — более Br100 тыс. Большое внимание этой теме уделяют и собственники — в 2020 году они направили более Br6 млн», — рассказал он.