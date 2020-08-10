В Гомельской области голосование на выборах Президента Беларуси прошло в штатном режиме и без нарушений, сообщил сегодня журналистам председатель областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Голосование прошло в штатном режиме, в соответствии с законодательством, без каких-либо нарушений, волнений, все спокойно», — отметил Алексей Неверов.

По его словам, явка избирателей в регионе довольно высокая: «По предварительным данным, 89,7%. Люди проявили активность. Выборы состоялись». О точных результатах голосования по кандидатам информация будет позже, добавил председатель облизбиркома.

«Что касается жалоб, в комиссию вчера поступила только одна. По ней дан уже ответ. Никаких нарушений областной комиссией не зафиксировано», — заключил Алексей Неверов.

Всего в Гомельской области были образованы 997 избирательных участков, 38 из которых разместились в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

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