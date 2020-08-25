Беларусь в первом полугодии получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

«По итогам первого полугодия сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере $757 млн, что на $488 млн больше, чем в прошлом году. Это хорошо для платежного баланса и для макроэкономической сбалансированности. Но по-прежнему положительное сальдо вытягивают услуги», — сказал Роман Головченко.

По данным Национального банка, экспорт товаров и услуг в первом полугодии составил 83,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «Такой результат отчасти можно объяснить пандемией, замораживанием рынков, целым комплексом внешних факторов, которые, несомненно, оказали влияние на состояние внешнеторговой деятельности. Изменилась ценовая и товарная конъюнктура на внешних рынках, были проблемы в нефтепереработке и других отраслях. Тем не менее, ряд отраслей практически не почувствовали влияния эпидемиологических ограничений и даже улучшили свои результаты во внешней торговле. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 6,4%, образовательных услуг — на 3,1%, компьютерных и информационных услуг — на 21,6%», — отметил премьер-министр.

БелТА