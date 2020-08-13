ОАО «Гомсельмаш» наращивает производственный темп и выступает за стабильность и спокойствие в обществе. Об этом шла речь на информационной встрече руководства с коллективом сборочно-сдаточного цеха, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков поблагодарил работников главного конвейера за работу. «Думаю, вы почувствовали, как растут наши производственные объемы. Сейчас у нас напряженное время — стоят серьезные задачи. В июне и июле мы выпускали по 200 единиц зерноуборочной техники, плюс по 50 кормоуборочных машин. По сравнению с прошлым годом объемы увеличены в 1,5 раза. Такие показали на предприятии были в 2014-2015 годах», — сказал он.

В планах на август, сентябрь, октябрь и ноябрь — выпуск в среднем 210-250 зерноуборочных машин в месяц. «Формируется задел на зимние месяцы, прежде всего по металлу, ряду комплектующих сложных изделий, чтобы стабильно работать и в этот период», — уточнил Александр Новиков. Он подчеркнул, что в связи с увеличением объемов производства на предприятии открыт ряд вакансий.

Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Александр Конопацкий также отметил сплоченность коллектива и консолидацию сил на выполнение повышенной производственной задачи. «Люди понимают, что им делать. Невозможно спорные вопросы разрешать на улице. Волнующие темы обсуждаются цивилизованно, за столом переговоров», — подчеркнул он.

На встрече в сборочно-сдаточном цехе профсоюзный комитет ознакомил коллектив с резолюцией в поддержку развития в спокойной и мирной стране, стабильного будущего детей и внуков. В документе указано: «У коллектива есть стратегия развития, мы ощущаем поддержку государства, у нас есть перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что повысить свое благосостояние каждый гражданин может только собственным трудом. Достичь взаимопонимания и консолидации общества при помощи уличных протестов невозможно. Это путь в никуда».

Резолюцию одобрили также в коллективах других подразделений. Документ будет направлен в адрес Министерства промышленности, Совета Министров.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Белорусские комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.

Белта