«Гомсельмаш» осуществил первые поставки зерноуборочных комбайнов GS12A1 в Армению, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Зерноуборочный комбайн GS12A1 — модификация комбайна GS12 более высокого технического и конструктивного уровня. Высокая производительность достигается за счет двигателя в 330 л.с. Две такие машины успешно работают на хлебных нивах Армении. Как подчеркнули в компании, техника была сделана с учетом пожеланий армянских аграриев.

Заместитель министра сельского хозяйства Армении Вилен Аветисян и начальник инспекции сельскохозяйственной техники Министерства сельского хозяйства Анания Согомонян посетили зерновые поля в Мартакертском районе, где собирают урожай комбайны «Гомсельмаша». «Анания Согомонян отметил, что комбайн соответствует лучшим аналогам мировых производителей в своем классе. В Армении многие аграрии считают более целесообразным использовать белорусскую сельхозтехнику. Они много лет работали с ней, она им ближе», — рассказали на предприятии.

«Гомсельмаш» активно поддерживает и развивает экспортно ориентированную политику. Так, недавно отправлена очередная партия машинокомплектов зерноуборочного комбайна GS12A1 (ESSIL КЗС-760) на сборочное производство в Казахстане.

Как уточнили на предприятии, в настоящее время более 30% зерноуборочных комбайнов на полях Казахстана — это машины казахстанско-белорусского производства: GS5A (ESSIL КЗС-730), GS10 (ESSIL КЗС-740), GS12 (ESSIL КЗС-750) и GS12A1 (ESSIL КЗС-760). В настоящее время темпы роста отгрузки техники выше, чем в прошлом году. За первое полугодие 2020 года отгрузили более 300 машин.

«Гомсельмаш» и «АгромашХолдинг KZ» осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL с 2007 года. «АгромашХолдинг KZ» выпускает модельный ряд зерноуборочных комбайнов от 5 до 12 кг/с, наладив собственный сервис по всей стране.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.

БелТА