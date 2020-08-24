Областные и Минское городское управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Госстандарта проводят мониторинги по подготовке предприятий и организаций страны к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Специалисты посещают учреждения образования, здравоохранения, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия. «Особое внимание уделяется вопросам технического состояния энергопотребляющего оборудования, в том числе утепления теплотрасс, ограждающих конструкций зданий и сооружений. А при посещении котельных, работающих на местных топливно-энергетических ресурсах, — хранению древесного топлива», — отметили в пресс-службе.

В случае выявления недостатков выдаются рекомендации по их устранению до начала отопительного сезона.

БелТА