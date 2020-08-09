Грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в стране будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет неустойчивым, скорость достигнет 3-8 м/с, при грозах — до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 24-30 градусов.

Белта