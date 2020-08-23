Свеклу достаточно просто вырастить на любом участке, она не требует особого ухода за собой, не нуждается в регулярных поливах и подкормках.

При этом многие дачники теряют значительную часть урожая во время его сбора и хранения.

Поэтому стоит узнать о нескольких хитростях, которые помогут сохранить урожай свеклы.

Сорта длительного хранения

Конечно, читать о сортах, когда уже пора собирать свеклу, – особого смысла нет. Но разве не стоит запастись правильными семенами на следующий сезон? Лучшими сортами свеклы длительного хранения выступают:

Египетская плоская. Пабло. Болтарди. Детройт. Мулатка. Либеро. Реново. Салатная. Одноростковая. Несравненная. Трибовская плоская.

Какие ошибки чаще всего допускаются

Казалось бы, что сложного в сборе свеклы? Немногие дачники понимают, но большую часть урожая можно потерять, собирая его. Достаточно:

пройтись сапогами;

резко выдернуть из земли;

поранить ножом при чистке;

бросить в емкость;

прижать другими корнеплодами.

Если свекла повреждена, ее уже не спасти. С момента появления первых царапин или повреждений начинается процесс инфицирования и гниения. И даже если отправить один корнеплод на хранение, он может запросто заразить другие.

Как правильно собирать

Стоит забыть о привычном методе сбора свеклы, когда она просто вытягивается за листья. Этот метод самый популярный, но он является варварским.

Вытягивая свеклу таким образом, ее можно повредить камнями или ветками. Также можно сделать небольшие надрывы, которые станут причиной гниения.

Чтобы сохранить урожай, необходимо аккуратно подкапывать корнеплоды и только после этого вытягивать их. Подкоп лучше делать вилами, это поможет не создавать дополнительное давление почвой на корнеплоды.

Просушивание

Когда процесс уборки подошел к концу, важно хорошо просушить корнеплоды. Если уборка выполняется в сухую и теплую погоду, сушку можно выполнять прямо на грядке.

В солнечный день достаточно подержать ее около 6 часов. Если свекла собирается из мокрой земли, вот здесь уже сушка затянется. Влажная свекла должна просушиваться в сухом помещении от 3 дней до недели.

Обработка свеклы

Есть несколько рекомендаций, которые нужно выполнить:

Очистка свеклы. Необходимо удалить землю и глину. При очистке недопустимо использовать острые предметы или бить корнеплоды об землю. Даже крохотное повреждение может спровоцировать развитие сильной инфекции. Срезать ботву. Не стоит срезать ботву до самого корнеплода. Нужно оставлять хвостик до 1 сантиметра. Нельзя выкручивать или выламывать ботву, существует большая вероятность, что она повредится. Удаляются все боковые корешки. Эта процедура выполняется с максимальной осторожностью. Повредить корнеплод легко. Основной корень лучше удалять, если он длинный и ветвистый. Но, если нет проблем с хранением, его лучше оставлять, снижая шансы заражения. Нельзя мыть свеклу.

Сортировка

Свеклу стоит предварительно отсортировать. Хранить в одной куче большие и мелкие корнеплоды – это не лучшее решение. Также важно осмотреть на наличие возможных повреждений, которые могут стать причиной заражения.

Рекомендации по хранению

свекла отлично сохраняется с картофелем;

лучший материал для хранения – это песок;

дополнительно можно использовать золу в качестве защитного слоя;

раз в 2 недели корнеплоды нужно осматривать;

не стоит накладывать свеклу кучей.

Рекомендации вполне простые, но они доказали свою эффективность на практике.

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