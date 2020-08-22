Ответственность, системность, своевременность и взаимодействие – именно эти принципы заложены в основу работы по наведению порядка на земле. Взаимодействию и, в частности, взаимообучению и был посвящен прошедший выездной День сельского Совета по вопросам благоустройства и озеленения сельских территорий.

Провела заседание председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. Участие в нем также приняли председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, развитию и благоустройству населенных пунктов райсовета Валентин Комешко, председатели сельсоветов, представители служб района.

Наталья Никитовна подчеркнула, что основной целью мероприятия является совершенствование работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. И главное – обмен практическим опытом по решению этих вопросов. На реальных примерах предстояло обсудить основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе: вырубка дикорастущей растительности, снос ветхих строений, вовлечение земель в сельхозоборот и, конечно же, благоустройство и озеленение территорий.

В программу выездного Дня сельского Совета вошло посещение территорий Морозовичского, Уваровичского, Гусевицкого, Кривского, Чеботовичского и Губичского сельсоветов.

В рамках выездного заседания состоялось посещение территорий указанных сельсоветов, в ходе которого участники мероприятия имели возможность увидеть и дать оценку состоянию населенных пунктов, дорог и придорожных территорий, шахтных колодцев, гражданских кладбищ, домовладений и приусадебных участков, увидеть примеры лучшего содержания и оформления домов и придомовых территорий граждан, а также ведомственных территорий организаций Будакошелевщины. Программа включила в себя осмотр более десятка объектов.

Пленарная часть заседания прошла на базе Губичского сельского дома культуры. Его участники обменялись мнениями и подвели итоги мероприятия. Шло обсуждение внешнего вида населенных пунктов, которые они посетили: какие из них преобразились в лучшую сторону, где нужно еще поработать и навести порядок, привлекая местных жителей. Председатели сельсоветов во время семинара делились своими впечатлениями об увиденном, рассказывали о своих наработках. Было отмечено, что сделано достаточно много.

– Тема благоустройства – это ежедневная тема, ведь каждому человеку приятно, когда вокруг чистота и порядок. Причем очень важно этот порядок постоянно поддерживать. Чистые улицы и дома, места захоронений, территории социальных учреждений – визитная карточка нашего района. И заинтересованным в этом должен быть любой сознательный гражданин, – отметила Наталья Киселева. – Многие жители сами стараются придать своим домовладениям и придомовой территории красивый и аккуратный вид, высаживают цветы, приводят в порядок клумбы, заборы, устанавливают малые архитектурные формы. И наша основная задача помочь им, поддерживать их инициативу и активность. Как показывает практика, наведение порядка на земле – это, прежде всего, ответственность каждого из нас. Принимая активное участие в деле благоустройства, мы делаем свою жизнь комфортнее и уютнее.



Наталья Никитовна также подчеркнула, что немалую роль в успешном решении многих актуальных вопросов благоустройства имеют личные качества руководителя, его умение наладить контакт с местными жителями, с подчиненными, а также с руководством района.

Участники заседания единодушно сошлись во мнении, что подобные мероприятия очень полезны для того, чтобы ознакомиться с опытом коллег по благоустройству, позаимствовать для себя некоторые интересные наработки.

– Посещение населенных пунктов показало, что процесс, несмотря на определенные недочеты, ведется и носит в большинстве своем системный характер. Особый акцент нужно поставить на важном направлении – работе с людьми, – отметил Валентин Комешко. – Главная задача – взаимодействовать с населением так, чтобы не допустить потребительского отношения к земле. Именно совместными усилиями работа по наведению порядка и благоустройству даст заметный и стабильный результат, от которого напрямую зависит качество жизни. Как показала эта встреча – такие семинары являются эффективным механизмом взаимодействия. В дальнейшем нами запланировано посещение и других населенных пунктов района.

Ирина ШУТОВА

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