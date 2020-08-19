В Речице сегодня открылась детская имиджевая кофейня в стилистике мультфильма МЧС «Волшебная книга», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели с работниками кофейни «ВалериЯ» предлагают детям веселый и нестандартный способ обучения правилам безопасности. Юных посетителей у входа встречают главные герои мультфильма «Волшебная книга». Внутри о безопасном поведении дома и на улице рассказывают настенные рисунки, ребята могут играть в тематический твистер, раскрашивать, читать книги о правилах безопасности. Взрослым также предлагают головоломки, загадки и ребусы.

В кофейне многие предметы, в том числе часы, ростомер и даже велопарковка, соответствуют тематике.

На открытии начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский выразил уверенность, что в таком заведении каждый посетитель найдет для себя что-то интересное и полезное.

Белта

Фото Сергея Холодилина