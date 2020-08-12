Председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел прием граждан.

Возможностью задать вопрос воспользовались 8 человек. Проблемы девяти были решены до приема. В основном обращения касались улучшения жилищных условий, ремонта жилья и выделения земельных участков для ведения фермерского хозяйства. Были также вопросы по начислению заработной платы в КСУП «Кривск», отсутствию уличного освещения в Уваровичах по ул. Набережной, покупке дома и складских помещений, балансодержателем которых является КСУП «Кривск», и другие.

Например, жительница д. Ивольск выразила благодарность за решение вопроса водоснабжения, интересовалась, как, не нарушив законодательства, спилить у дуба, произрастающего на ее земельном участке, хотя бы одну ветвь. «Дело в том, — пояснила женщина, — что дуб вырос на границе моего и соседского участка. В тени его ветвей что ни посади, ничего не растет. По сути, 3 сотки земли мы не можем использовать».

Гражданке разъяснили, что деревьями, произрастающими в границах земельных участков, владельцы распоряжаются сами. Но, если это дуб, нужно получить специальное разрешение. Председатель поручил специалистам отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома в ближайшее время выехать на место, оценить ситуацию и дать гражданке соответствующее заключение.

Житель Великого Моха жаловался на неприятный запах, вызванный деятельностью ООО «Вахавяк Плюс». Гражданина заверили, что местные власти знают о проблеме и занимаются ею. «С понедельника мы совместно с санитарно-эпидемиологической службой и экологами плотно работаем по устранению проблемы. Ответственные за нарушения работники предприятия понесут ответственность», — прокомментировал Анатолий Гапоник.

Прием традиционно прошел вместе с руководителями и специалистами отделов и служб райисполкома, представителями организаций. Это командная работа. Вместе искали и обсуждали возможности оказания помощи. Все обращения взяли на контроль.