Текущая неделя ознаменована новыми трудовыми победами в уборочной страде. В каждом хозяйстве уже определились комбайнеры и водители-тысячники. К дружной когорте лидеров жатвы присоединились аграрии ОАО «Юбилейный-Агро», ОАО «Николаевка», СУП «Андреевка», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и КСУП «Кривск».

Уборочная кампания подходит к завершению. На утро 21 августа в районе уже убрано 98% площадей, собрано 89845 тонн зерна, урожайность составляет 31,7 ц/га. По общему намолоту Будакошелевщина вышла в лидеры в области. Практически все сельхозпредприятия района завершили уборочную страду и уже можно подвести ее предварительные итоги. Нынешний год выдался урожайным и на победы, в районе 45 экипажей, намолотивших свыше тысячи тонн, и 22 водителя, перевезших более 1500 тонн. Дважды перешел заданную планку Александр Борисенко из ОАО «Николаевка», намолотивший 2211,4 тонны зерна.

Первыми на неделе поздравления и заслуженные награды от исполняющего обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николая Скребца, председателя районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елены Степаненко, председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елены Парфененко и руководства сельхозпредприятия принимали аграрии ОАО «Юбилейный-Агро».

Сразу семь экипажей и один водитель пополнили ряды тысячников. Следует отметить, что в этом году все девять экипажей хозяйства, вышедших в поле, намолотили тысячу и более тонн. Как подчеркнул Николай Скребец, всегда приятно поздравлять лидеров жатвы, от которых зависит хлебный каравай района, а вдвойне приятно видеть среди них семейные и молодежные экипажи.

На хлебной ниве бок о бок трудятся супруги Дмитрий и Татьяна Барановы.

– Если для меня участие в жатве дело, можно сказать, обыденное, то для супруги всё в первый раз, – делится старший комбайнер Дмитрий Баранов. – Так как мы привыкли все делать сообща, то сложностей и разногласий между нами не бывает. На Татьяну можно смело положиться и доверить любую работу, даже управление такой мощной техникой. И хотя сейчас мы вместе в поле практически от зари до зари, знаем, что все наши старания не напрасны. Ведь уборочная – это хорошая возможность пополнить семейный бюджет и порадовать наших троих детей новыми подарками.

Нужно сказать, что для всех механизаторов сельхозпредприятия нынешний весомый намолот не первый, но от того не менее значим. Дипломами и ценными подарками награждены экипажи зерноуборочных комбайнов Сергея Емельянова и Сергея Денисова, Сергея Свириденко и Николая Кравченко, Сергея Набокина и Валерия Седро, Владимира Климова и Владимира Мартюченко, Руслана Салахова и Максима Лапицкого, молодежный экипаж Дмитрия Глазунова и Ивана Еремова, а также водитель Игорь Лагодич, перевезший более 1500 тонн зерна.





Усердную работу комбайнера и водителей-тысячников Сергея Карпова, Михаила Шумейко и Николая Салабуто отметили и в ОАО «Николаевка». Николай Скребец и директор хозяйства Виктор Матюшенко, пожимая руки героям полей и передавая им заслуженные награды, пожелали хлеборобам дальнейших трудовых достижений, выразив уверенность, что с такими тружениками, как они, закрома республики пополнятся еще не одной тысячей тонн зерна.

К дружной когорте лидеров жатвы присоединились и аграрии СУП «Андреевка». Более тысячи тонн зерна намолотили экипажи Юрия Карчевского и Евгения Лапицкого, Николая Нивировича и Сергея Стасева, Сергея Картавенко и Алексея Макеева, рубеж в 1500 тонн зерна перешагнули водители Александр Лапицкий и Василий Медведев.

В адрес хлеборобов также звучали слова благодарности за нелегкий и плодотворный труд.

– Мы благодарим вас за отличную работу и достижение высоких производственных показателей на уборке урожая зерновых культур, – обратилась к лидерам жатвы Елена Степаненко. На таких работниках, как вы, и держится сельскохозяйственная отрасль. Пусть ваши успехи только множатся, а благосостояние растет.

Свои тысячи тонн зерна в районный каравай внесли аграрии ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и КСУП «Кривск». Поздравления и ценные подарки от руководства района и райкома работников АПК принимал водитель-тысячник ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Алексей Харланов. Кстати, в хозяйстве он работает совсем недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны, да и результат более 1500 тонн перевезенного зерна – лучшее тому подтверждение.

Говорят, новичкам везет. Своими результатами довольны ребята из молодежного экипажа КСУП «Кривск». Для старшего комбайнера, 18-летнего Егора Чайковского, уборочная кампания первая в его трудовой биографии. В хозяйстве он работает с нынешнего года. Со слов молодого человека, эта награда для него особенно ценна и станет хорошим стартом и своеобразным стимулом для дальнейших трудовых свершений, а работу он выбирал по зову сердца и примеру отца, который тоже трудится механизатором. «1000 тонн – приятная неожиданность. Мы просто старались хорошо сделать свою работу, поэтому и результат не заставил себя ждать», – сказал Егор.

Помощник комбайнера Денис Малафей также гордится общим успехом. И хотя их экипаж вышел в поле позже других, заветная планка в тысячу тонн достигнута. Ребятам пришлось немало постараться, чтобы собственноручно отремонтировать технику.

– Всегда испытываю гордость, глядя на наших хлеборобов. Хочется верить, что тысяча тонн станет для молодых людей началом для новых достижений. В поле каждый человек на вес золота. А когда видишь, с каким упорством трудится молодежь, всей душой радуешься: благодаря таким самоотверженным людям у сельского хозяйства есть будущее. Надеюсь, что мы еще не раз поздравим ребят с высокими намолотами, а их любовь и преданность родной земле будут только расти и давать хорошие плоды, – отметил Николай Скребец, обращаясь к молодежному экипажу.

В горячее время уборочной страды работа кипит не только на полях, но и на зернотоках и зерносушильных комплексах. Именно там сельские труженики прилагают все усилия, чтобы переработать зерно, ведь от этого будет зависеть сохранность и качество собранного урожая. А это немалый фронт работ, требующий бесперебойного напряженного труда.

Оператор зерносушильного комплекса из ОАО «Николаевка» Иван Дроздов, как никто другой, знает, что в период уборочной важно не только качественно и своевременно убрать урожай, но и сохранить его.

– За сутки на нашем зерносушильном комплексе КЗСВ-30 в среднем перерабатывается 229 тонн зерна, – рассказывает Иван Васильевич. – Первый этап обработки – его очистка от сорных примесей, которая ведется на специальном оборудовании. После этого очищенное зерно попадает на зерносушильное оборудование, где сушится до влажности 14%. Хочу отметить, что влажность – это важнейший показатель качества зерна, так как именно от содержания влаги зависит его хранение. Кроме того, она влияет и на процесс переработки зерна в муку или крупу, именно поэтому его и сушат до установленных пределов. Вообще, влажность зерна проверяется влагомером, но есть еще и простой дедовский метод: берешь зернышко в рот и пробуешь его на зуб, если оно не раскусывается – значит уже вполне сухое. Конечно, сейчас мы все же ориентируемся на показания влагомера. И только после этого зерно отправляется либо на склад, либо на хлебоприемное предприятие в счет выполнения госзаказа.

По словам мужчины, в горячую пору не важно, где трудишься – в поле или на зерносушильном комплексе, везде работы невпроворот, только поспевай. К такому напряженному темпу ему не привыкать, ведь сам он сельский житель. В свое время закончил Жилицкий сельхозтехникум, где выучился на агронома. За его плечами 23 года работы в сельхозотрасли: сначала был бригадиром полеводческой бригады в ОАО «Николаевка», потом агрономом. Последние пять лет работал в связи, а когда появилась возможность помочь родному хозяйству в уборочной страде, с охотой взялся за дело.

На зерносушильный комплекс свозится все зерно, собранное в хозяйстве. Чтобы не выбиваться из рабочего ритма, он работает без перебоев, круглые сутки. Как считает Иван Васильевич, главное сейчас, чтобы погода и дальше благоволила хлеборобам, ведь уборочная идет в активном темпе. А работники зерносушильного комплекса в свою очередь не подкачают.

Отметим, что труженики хозяйства Иван Дроздов и Василий Головацкий – лучшие в области среди операторов зерносушильных комплексов. На их счету 7094 тонны высушенного зерна, а это, согласитесь, весомый вклад в хлебный каравай и района, и страны.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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