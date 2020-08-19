Текущая неделя ознаменована новыми трудовыми победами в уборочной страде. Свои тысячи тонн зерна в районный каравай внесли аграрии ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и КСУП «Кривск».

Поздравления хлеборобам направили исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец, председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятий. Первому заслуженные награды вручили водителю-тысячнику ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Алексею Харланову. Следует отметить, что в хозяйстве мужчина работает совсем недавно, но за этот короткий период уже зарекомендовал себя с положительной стороны, да и результат в более 1500 тонн перевезенного зерна говорит сам за себя.

Слова благодарности и поздравления звучали и в адрес молодежного экипажа КСУП «Кривск». Для старшего комбайнера Егора Чайковского уборочная кампания первая в его трудовой биографии. В хозяйстве он работает с нынешнего года. Как признается молодой человек, эта награда для него особенно ценна и станет хорошим стартом и своеобразным стимулом для дальнейших трудовых свершений. По его словам, работу он выбирал по зову сердца и примеру отца, который также трудится механизатором.

Помощник комбайнера Денис Малафей также гордится общим результатом. И хотя экипаж их в поле вышел позже других, заветная планка в тысячу тонн достигнута. Ребятам пришлось немало постараться, чтобы собственноручно отремонтировать технику.

– Я всегда испытываю гордость, глядя на наших хлеборобов. Хочется верить, что тысяча тонн станет для молодых людей началом для новых достижений. Надеюсь, что мы еще не раз поздравим их с высокими намолотами, а их любовь и преданность родной земле будут только расти и давать хорошие плоды, – отметил Николай Скребец.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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