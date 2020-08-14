Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское «Евровидение-2020». Такая информация размещена в Telegram-канале АТН Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

«Завершается прием заявок на участие в нацотборе. 15 августа — последний день. Организатор проекта, Белтелерадиокомпания, ожидает композиции и все необходимые материалы в электронном виде на сайте tvr.by. Там же можно ознакомиться с положением проекта», — говорится в сообщении.

К участию в нацотборе приглашаются коллективы и солисты от 9 до 14 лет. Требования к композиции — продолжительность до 3 минут. Язык исполнения — русский или белорусский. Иностранного — не более 40% текста. Кто из кандидатов войдет в финал проекта — решит фокус-группа не позднее 24 августа.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат организатору проекта — Белтелерадиокомпании, правообладателю бренда «Евровидение» на территории Беларуси. Детское «Евровидение» в ноябре принимает Польша.

Белта