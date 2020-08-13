Белорусский союз журналистов с тревогой и болью наблюдает за попытками разделить белорусское общество на основе политического выбора граждан и публичного выражения ими различных политических позиций.



К сожалению, значительная вина за организацию и провоцирование беспорядков лежит на медиа (внутренних и зарубежных), которые сознательно игнорируют принципы и стандарты профессии, профессиональную этику и ответственность за будущее суверенной Беларуси.

Вызывает глубокое сожаление тот факт, что ряд т.н. «новых медиа» напрямую режиссирует беспорядки, выступает как минимум их зачинщиком, а как максимум – их заказчиком и исполнителем. Данная деструктивная практика фиксируется нами на всём протяжении важнейшей для Беларуси общественно-политической кампании по выборам Президента Республики Беларусь.

Так, объективный социологический анализ (проведённый по заказу ОО «БСЖ» на научной основе во время избирательной кампании) показал изначальную тенденциозность ряда СМИ, он-лайн ресурсов и сервисов. По данным Мониторинга работы 14 медиа (в том числе: TUT.by, Telegraf.by, Tribuna.by, belaruspartisan.by, Салідарность, Радіо Свабода, belsat.eu, kp.by и других) с 10 по 25 июля в среднем лишь 0,1% публикаций (один материал из тысячи) характеризовал избирательную кампанию в позитивном ключе.

Примечательно, что по количеству материалов очевидно заказного и пропагандистского характера лидируют ресурсы и СМИ, получающие прямую правительственную либо опосредованную грантовую финансовую помощь из США, Польши, Германии, стран Балтии и Чехии. К сожалению, серьёзный ущерб объективности в информационном пространстве нанесли также ресурсы из России и Украины, тесно связанные с олигархическим капиталом в этих странах.

Публикации данных медиа намерено искажают реальную картину волеизъявления белорусского народа, провоцируют недоверие и разжигают ненависть к педагогам, врачам, членам наиболее массовых общественных объединений и политических партий Беларуси (а именно они являются ключевыми организаторами выборов и выступали наблюдателями на избирательных участках). Призываем редакции вернутся в правовое поле и соблюдать базовые стандарты профессии.

Кроме того, ряд журналистов указанных редакций непосредственно участвовали в травле и буллинге граждан Беларуси – организаторов избирательного процесса. Данные обстоятельства вычёркивают их из числа профессиональных журналистов и приобщают к преступной практике, которая была осуждена на Втором дополнительном Совещании по человеческому измерению о свободе выражения мнений, СМИ и информации ОБСЕ 22-23 июня 2020 г.

Своими действиями указанные медиа нарушают как национальное законодательство (в частности, статьи 4 и 38 Закона о СМИ Республики Беларусь, статью 47 Избирательного кодекса Республики Беларусь), так и международные стандарты профессии (п.п. 1, 2, 9 и 10 Новой Глобальной хартии этики журналистов Международной федерации журналистов).

В частности, в рекомендациях МФЖ чётко обозначено: «Роль СМИ заключается в предоставлении гражданам проверенной и фактически достоверной информации, в отказе от сенсаций, которые могут привести к панике и страху. Журналисты должны сообщать о фактах, используя надежные источники, избегать предположений и высказываний, которые могут породить состояние тревоги в обществе».

Белорусским союзом журналистов собрано множество данных о целенаправленной вербальной агрессии в отношении более чем 100 журналистов как крупных республиканских, так и малых региональных редакций. В адрес наших коллег поступали и продолжают поступать прямые угрозы, включая угрозы насилия и убийства (в том числе родных и близких, включая детей), кроме того осуществляется буллинг по гендерному, национальному, этническому и другим признакам, в том числе направленный против женщин-журналистов, широко используется целенаправленное унижение чести и достоинства. Заявляем о недопустимости подобной агрессии и призываем правоохранительные органы и судебную ветвь власти по закону оценить данные комментарии и комментаторов.

В то же время, Белорусский союз журналистов серьёзно обеспокоен случаями задержания наших коллег во время освещения ими незаконных акций протеста и беспорядков в Беларуси. Понимаем, что правоохранительным органам приходится работать в чрезвычайных условиях. Также признаём, что часть наших иностранных коллег работают в Беларуси без аккредитации, не информируют власти республики, посольства и представительства своих стран, профессиональные объединения и союзы журналистов о пребывании в зоне массовых беспорядков. Ряд коллег отказывается следовать рекомендациям Международной федерации журналистов по работе в чрезвычайных обстоятельствах, не обозначает себя как «ПРЕССА» специальными элементами одежды, проявляет легкомыслие и беспечность к собственной безопасности.

Белорусский союз журналистов традиционно исходит из позиции солидарности со своими коллегами, которые профессионально исполняют свой журналистский долг, не нарушают законодательство Республики Беларусь и следуют этическим стандартам профессии. Опираясь на Комплексное Решение о безопасности журналистов (Совет министров ОБСЕ, 2018 г.) и рекомендации Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина Арлема Дезира (Вена, 12.04.2019 г.) нами в полной мере задействован механизм Национального Комитета безопасности журналистов для установления фактов и причин задержания наших коллег, их скорейшего освобождения. Все случаи задержаний, о которых становится известно Секретариату БСЖ (включая стрингеров С.Каменетского, А.Ковалева и И.Добротвор, российских журналистов С.Пегова, А.Старков, Д.Ласенко и М. Солопова) получили с нашей стороны незамедлительную реакцию.

Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Российского союза журналистов и Международной федерации журналистов, готовы и впредь оказывать нашим коллегам необходимую в таких чрезвычайных обстоятельствах поддержку.

© Правда Гомель