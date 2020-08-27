Благоустройство города – важная и неотъемлимая составляющая жизни любого его жителя. Уход за территорией, прилегающей к частным хозяйствам, предприятиям и организациям позволяет содержать его в чистоте и порядке, что не может не радовать глаз.

Важно регулярно и комплексно подходить к решению данного вопроса. Именно поэтому, согласно Решению Буда-Кошелевского райисполкома от 17 августа 2020г. №732, были установлены размеры (пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния.

Подробную информацию о распределении территории для благоустройства между частными предприятиями и организациями можно узнать на сайте Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

Валерия КОЗИЧ