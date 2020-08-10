Зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны почти с 1,5 млн га, что составляет 67,9% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 87,2% площадей (294,4 тыс. га). В Гомельской области убрано 81,6% площадей от плана (277,5 тыс. га), Гродненской — 75,6% (240,9 тыс. га), Минской — 70,4% (341,5 тыс. га), Могилевской — 52,5% (176,7 тыс. га), Витебской — 42,4% (160,1 тыс. га).

По данным на 10 августа, всего по стране намолочено 5,6 млн т зерна при средней урожайности 38,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,1 ц/га). Рубеж в 1 млн т зерна преодолели Брестская, Минская и Гродненская области.

Лен вытереблен на 37 тыс. га (76% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 10,8 тыс. га (29,1% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 0,55 тыс. га, заготовлено 2,02 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 731 тыс. га (89,3% от плана). Заготовлено 709,6 тыс. т сена (70,3% от плана), 12,437 млн т сенажа (98,7%) и 526,4 тыс. т силоса (2,75%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,5% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.