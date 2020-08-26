Гомельский интернет-ресурс разместил интервью отца 16-летнего гомельчанина. Мужчина рассказал, что из его сына хотят сделать террориста. Папа не может поверить в то, что его ребенок бросал бутылку с горючей смесью в сотрудников милиции. Кроме этого, чадо «избили» сотрудники милиции до такой степени, что мальчик попал в реанимацию. Что ж, давайте расскажем биографию «жертвы» милицейского произвола.

Сказать, что Никиту знают в инспекциях по делам несовершеннолетних Центрального и Железнодорожного района г. Гомеля не понаслышке – ничего не сказать. В начале 2017 года парень нанес телесные повреждения женщине, в июне того же года попал в специальное учреждение для трудных подростков. После освобождения он позиционировал себя так, словно отбыл срок в местах лишения свободы. Желания получать знания у Никиты напрочь отсутствовало, а вот гастролировать по стране в поисках наживы было. В январе этого года он попался на совершении краж из спортивных магазинов на территории Московского, Первомайском и Советского районах г. Минска. Отделался легким испугом, административными протоколами по факту совершения мелких хищений. И это его не остановило. Как правильно заметил отец, образ жизни сын ведет такой: днем спит, а ночью где-то там, в беседке. Да, где-то там, возможно, он и готовил бутылки с горючей жидкостью. Когда нет родительского воспитания, подростками занимается улица…

Родители полностью утратили контроль за Никитой. К сожалению, папа не рассказал, как вызывал милицию, чтобы та спасла родителей от разбушевавшегося сына, обвинившего маму в краже денег. Не он ли сам скручивал ремнем руки отпрыску и стелил его лицом в пол в ожидании бригады скорой медицинской помощи. Почему не рассказал, сколько раз приходил на заседания комиссии по делам несовершеннолетних, где рассматривались материалы по фактам совершенных Никитой правонарушений, в том числе распитие спиртных напитков. А мама не рассказала, как подросток оскорбил нецензурной бранью работников КДН, и почему несколько месяцев назад ребенок перестал принимать лекарства от серьезной болезни, обострение которой и стало причиной его доставления в больницу, никак не избиения. Медицинская тайна не дает права разглашать эти сведения, но подтверждающие медицинские документы имеются. Не рассказала, почему она даже воды не принесла сыну, которого задержали по подозрению в совершении злостного хулиганства. А вот сотрудники ИДН, наоборот, предложили парню поесть.

Что же в сухом остатке? По информации УСК по Гомельской области, несовершеннолетний является одним из подозреваемых по уголовному делу об особо злостном хулиганстве. Предварительно установлено, что 10 августа примерно в 23 часа 20 минут со стороны группы граждан, находившихся возле дома №51 по проспекту Ленина, в направлении сотрудников милиции была брошена бутылка с жидкостью с характерным запахом бензина. Расследование уголовного дела продолжается. Также проводится проверка по заявлению отца несовершеннолетнего, который полагает, что сына избили. Всем фактам будет дана правовая оценка.

Источник: http://gp.by

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