Информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого. Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются», — рассказала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, накануне в Минске произошло несколько жестких столкновений между участниками беспорядков и правоохранителями. Протестующие бросали в сотрудников милиции бутылки с зажигательной смесью, куски тротуарной плитки, обстреливали их фейерверками. В свою очередь стражи порядка делали все возможное, чтобы усмирить агрессивно настроенных людей. Не обошлось без пострадавших как с одной, так и с другой стороны.

Еще одним местом, где накануне прошли массовые беспорядки, стала площадка перед торговым центром «Рига». Там протестующие для более выгодного положения и атаки милиционеров возвели баррикады. Именно с таких конструкций стал развиваться палаточный лагерь во время украинского Майдана, отметили на «Беларусь 1». Стычки митингующих с правоохранителями были зафиксированы в районе площади Бангалор. Беспорядки прошли и в других городах страны. Сценарий во всех случаях был примерно одинаковый: координаторы настраивают протестующих на провокации, затем возводятся баррикады. После правоохранителей начинают забрасывать коктейлями Молотова (зафиксированы и такие случаи), камнями и тротуарной плиткой. В Минске на отряд ОМОНа был совершен наезд легковым автомобилем, он врезался в ряды правоохранителей.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах страны. По подозрению в совершении преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. «Уже очевидно, что во главе так называемых уличных протестов стоят лица с богатым уголовным прошлым, втягивающие в противоправную деятельность людей очень молодого возраста, легко поддающихся влиянию и настроенных крайне агрессивно», — подчеркнули в эфире «Беларусь 1».

Ранее СК обратился к гражданам и призвал не поддаваться на провокации организаторов беспорядков.

Белта