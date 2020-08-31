Иппотерапия – уникальный вид реабилитации без боли и лекарств, который способен творить чудеса. Именно это направление Центр помощи «Вера» открыл в поддержку тяжелобольных детей и предоставляет возможность бесплатно пройти три курса занятий в год.

Первые занятия начались уже в июне этого года, когда подопечные Центра познакомились с инструктором Татьяной Евгеньевной и лошадкой Марой. Сейчас занятия по иппотерапии посещают 6 семей, а 2 семьи уже окончили свой первый курс (10 занятий, продолжительность каждого 40-45 минут).

Занятия с лошадками проходят 1-2 раза в неделю в согласованное с родителями и инструктором время в д. Дубница Гродненского района и доступны как для семей, имеющих свой транспорт, так и для тех, кто самостоятельно добраться туда не может – в этом случае Центр помощи «Вера» организует доставку семьи на занятия и привозит обратно домой.

Открывая направление по иппотерапии, Центр даже не мог предположить, как много семей с тяжелобольными детьми обратятся к ним за помощью. Ведь это не просто бесплатные занятия, а занятия с квалифицированным инструктором по этому направлению. Те результаты, которые уже сейчас можно наблюдать у детей, посещающих занятия по иппотерапии, безусловно, радуют.

Очень хочется, чтобы иппотерапия, организованная на базе Центра помощи «Вера», развивалась, чтобы занятия для детей были многопрофильными и включали в себя различные виды терапии, чтобы посещать их смогло большее количество ребят.

Но чтобы иппотерапия развивалась, Центру необходимо постоянно приобретать дополнительное оборудование: специализированную конную амуницию, средства реабилитации, инвентарь для развивающих занятий и иное. Ведь каждое занятие для каждого ребенка подбирается индивидуально, исходя из его диагноза и личных потребностей.

Поддержать развитие иппотерапии вы можете, внеся целевое пожертвование на благотворительные реквизиты Центра помощи «Вера» с указанием назначения платежа «иппотерапия»:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < иппотерапия > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ иппотерапия ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 иппотерапия 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) – 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.