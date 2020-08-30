Пять лет назад благодаря финансовой помощи РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и в соответствии с программой энергетического развития в РУП «Белоруснефть-Особино» был реализован один из приоритетных и важных проектов. Когенерационная установка, или КГУ, стала основным производителем электроэнергии на предприятии. О принципах работы КГУ и об экономической выгоде мы узнали у главного энергетика Сергея Пирогова.

– «Белоруснефть-Особино» – энергоемкое предприятие. В последние годы оно входит в первую тройку по потреблению энергоресурсов в «Белоруснефти», – отметил Сергей Викторович. – Традиционно теплоснабжение основного производства у нас обеспечивалось от собственных источников, а электроснабжение – от источника РУП «Гомельэнерго». В последние годы, когда цены на энергоносители во всем мире растут, возникла необходимость решать вопросы по снижению расходов на энергоносители.

С вводом в 2015 году КГУ мы получили, по сути, целый когенерационный энерготехнологический комплекс. В нем обеспечен процесс комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для технологических нужд нашего предприятия. Установка на 90% закрыла потребности производственных объектов в электричестве и обеспечила почти 30% существующего потребления тепловой энергии.

КГУ функционирует на природном газе, оснащена газопоршневой установкой, вырабатывающей два вида энергии одновременно – электрическую и тепловую. Тепловая, в свою очередь, вырабатывается за счет охлаждения двигателя и выхлопных газов и идет на обогрев птичников, производственных помещений. Причем полученное тепло совсем недорогое. Арифметика довольно простая. И польза налицо. Причем мощность установки ежегодно увеличивается. Для сравнения: в 2016 году мы произвели 25917 тыс. кВт/час, а продали 5322 тыс. кВт/час, то в 2019-м произвели уже 26381 тыс. кВт/час, а продали 1273 тыс. кВт/час. Соответственно, и купить пришлось почти в 4 раза меньше. А если учесть, что себестоимость 1 кВт в два раза дешевле, чем у «Гомельэнерго», то, как говорится, экономия в чистом виде.

Немаловажным положительным моментом работы КГУ является и надежное электроснабжение. Своя электроэнергия никогда не подведет, а значит, будут исключены и экономические потери.

КГУ обслуживают посменно машинисты двигателей внутреннего сгорания. Все процессы отображаются на мониторах центрального пульта управления. Кстати, все КГУ имеют небольшой срок и гибкость ввода в эксплуатацию.

Сегодня уже с уверенностью можно говорить, что внедрение этого комплекса дало нам возможность увеличить энергетическую надежность производства, уменьшить затраты на энергоресурсы. В итоге снизилась и себестоимость выпускаемой продукции предприятия.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Валерии Козич