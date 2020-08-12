Все мы любим сочные помидоры и гордимся хорошим результатом работы на грядках.

Огородники радуются появившимся еще зеленым плодам и с нетерпением ждут, когда же они поспеют, чтобы скорее попробовать их на вкус. И хотя плоды поспевают в свое определенное время, есть возможность поспособствовать их более быстрому созреванию. Это не принесет вред овощам.

Какие же это способы? Рассмотрим их:

1. Механическое повреждение плода

Для начала обработайте иглу дезинфицирующим средством (водкой или спиртом). После чего в месте, где плод крепится к плодоножке, сделайте маленький прокол. Перед этим место прокола также нужно продезинфицировать.

Этот способ можно применять лишь тогда, когда есть полная уверенность, что на грядках нет никаких инфекций.

2. Механическое повреждение стебля

Острым лезвием проделайте сквозной разрез не более 2 см, у самого основания стебля. Вставьте в него обработанный до стерильного состояния маленький отрезок проволоки или иглу.

Таким образом, все питательные вещества из листьев и стеблей будут доставлены непосредственно в плоды.

3. Метод урезания листвы

Этот метод наиболее распространен, так как является самым простым. Суть его состоит в том, чтобы срезать часть листьев со стебля, до уровня первых плодов, и немного уменьшить зеленую массу выше, на следующих уровнях.

Так на помидоры будет поступать большее количество солнечного света, и они гораздо быстрее покраснеют. В то же время оголенные стебли будут лучше обдуваться ветром, что защитит их от фитофторы.

4. Химическое повреждение куста

Многие огородники с удовольствием применяют этот метод. Он состоит в организации стрессовой ситуации для растения, провоцируя, в свою очередь, приток питания от листьев и стеблей к плодам. В итоге сам куст прекращает рост, а томаты созревают очень быстро. Всыпьте 1 ст. соли в ведро холодной воды. Готовым составом опрыскайте кусты.

Вместо соли можно взять магния сульфат. Растворите в 1 л воды 10 г средства. Можете также взять йод. В один литр воды влейте 3 капли йода. Любым из выбранных составов обработайте полностью все стебли и листья.

Учитывая то, что после такого воздействия рост растений сильно замедляется, применяйте химическую обработку лишь в самом конце периода вегетации.

Такие способы воздействия помогут быстрее получить качественный урожай. Пользуйтесь ими как в теплицах, так и на открытых грядках.

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