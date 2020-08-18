Если за посаженными кустами малины не следить, то они довольно быстро разрастутся и «завоюют» весь прилегающий к ним земельный участок.

Опытные огородники удерживают малинник в отведенной для него зоне применением перечисленных ниже способов.

Сооружение барьеров для корней

Чтобы корни малиновых кустарников, из которых появляются детки, не охватывали обширную территорию, на их пути создается искусственная преграда. Ею могут служить врытые вдоль малинника в землю на глубину до полуметра полоски металла, доски, куски шифера, прочная полиэтиленовая пленка, линолеум и другие плоские подручные материалы.

Такую работу желательно выполнять до или сразу после высадки саженцев малины на выделенное им место. Если с этим припоздниться, то придется избавляться от корней, которые уже оказались в запретной для них зоне. Не следует создавать особенный барьер из имеющих отверстия материалов, т. к. он не принесет никакой пользы.

Искусственное препятствие должно на несколько сантиметров выступать из земли, чтобы корни не «перепрыгнули» через барьер.

Хорошей преградой на пути корней ягодных кустов будет и выложенная вдоль их грядок кирпичная или бетонная дорожка.

Своевременное прореживание

Если ежегодно ранней весной безжалостно вырезать молодые побеги, срезая их как можно ближе к почве, то темп разрастания кустарника будет значительно снижен. Можно их и просто выдергивать из земли. Подлежат удалению и старые стебли, которые уже давали урожай. На грядке нужно оставлять лишь однолетние растения, готовые к плодоношению, а также часть молодняка для замены предыдущего поколения.

Прореживание не только позволяет бороться с разрастанием ягодного растения. Оно еще и создает наилучшие условия для роста и созревания плодов.

Чеснок — борец с разрастанием малины

Садоводам давно известно, что малина не выносит соседства с чесноком, обладающим особенным запахом. Что способствовало его применению для борьбы с разрастанием кустарника.

С этой целью вокруг малинника в несколько рядов высаживается чеснок, который не позволяет его корням охватывать запрещенную для них территорию. Значит, не будет там и новых растений. Такой способ борьбы с нежелательным размножением малины считается одним из наиболее действенных.

Пугаться не нужно. Никакого отрицательного воздействия на урожай малины чеснок не оказывает.

Кроме того, специалисты рекомендуют высаживать на участок ремонтантные сорта малины, которые не отличаются агрессией и не дают много молодых побегов. Это тоже снижает темп разрастания кустарника.

Существует и химический способ борьбы с этим явлением. Данный способ заключается в ежегодной и неоднократной обработке поросли малины гербицидами.

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