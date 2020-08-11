В редакцию районки обратилась жительница города с просьбой пояснить опубликованную в прошлом номере газеты заметку коммунальника об изменении стоимости услуг по откатке (выгребу) канализации.

Ее интересовало, по какой причине плату стали брать фиксированную, а не в зависимости от объема выгребной ямы, и нет ли другой возможности подать заявку, не приходя для этого в коммунальник.

Мы обратились к заместителю директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорю Минову, и вот что он разъяснил:

– Тарифы на платные услуги пересматриваются ежегодно. Необходимость их пересмотра объясняется инфляцией и ростом затрат предприятия на выполнение данных работ. Подобные работы дорогостоящие, а потому предприятие, что называется, работает в убыток, отправляя, к примеру, машину вместимостью 9 м3 на очистку выгребов (канализации) объемом 1-2 м3.

Что касается заявки, ее можно подать не только письменно, но и по единому номеру диспетчерской службы 115. Но это только для жителей райцентра, поскольку выезд машины за его пределы оплачивается иначе: к фиксированной стоимости 20 рублей добавляется оплата за километраж и за время нахождения машины на объекте, если оно превышает один час. А это, соответственно, требует дополнительных расчетов.

К слову, такой способ оплаты данной услуги для населения уже давно практикуется во всех коммунальных предприятиях страны.

Ирина ШУТОВА