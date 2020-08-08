Обидно, когда посадки получают должный уход, но при этом дают небольшой урожай. Такое может случиться с любой культурой.

Конечно, привести к этому может и ошибка огородника, ведь даже рачительный хозяин иногда забывает подкормить растения, вовремя полить.

Когда огуречные плети интенсивно разрастаются, обильно цветут, стоит подумать над тем, как увеличить урожайность. Если повременить, будет поздно.

Как можно повысить урожайность огурцов:

1. Установить опору или подвязать огуречные плети веревками

Когда зеленая масса стелется по земле, то повышается риск появления болезней и вредителей, поэтому необходимо направить растение вверх, не травмируя при этом. Ставить опору или подвязывать нужно, когда основной стебель достигнет длины 30-40 см.

2. Устранить лишние побеги, отрастающие по бокам основной плети.

На развитие боковых побегов растение затрачивает немало ресурсов, за счет чего урожайность снижается. Но удалять необходимо не все отростки, ведь в скором времени основная плеть высохнет, а заменить ее могут молоденькие побеги. Желательно оставить 2 ответвления на каждом кустике.

3. Привлечь опылителей, если сорт огурцов нуждается в опылении.

Для этой цели во время цветения опрыскивают цветки смесью воды и меда. В 2 л теплой воды растворяется 1 ст. л. меда. Полученной смесью нужно обрабатывать посадки в утренние часы.

Заменить мед допускается обычным сахаром. Привлечь опылителей можно и другими способами, к примеру, посадить вблизи грядки цветущие растения.

4. Обильно поливать.

Огурцы обожают влажную почву, плохо переносят, если она пересыхает. Однако поливать посадки следует теплой отстоянной водой. В жаркую погоду делать это следует каждый вечер, а если температура воздуха снижается, стоит дождаться, пока верхний слой подсохнет.

5. Повысить урожайность огурцов поможет мульчирование междурядий и прикорневой зоны.

Благодаря слою мульчи влага не испаряется, а это важное условие для обильного плодоношения. В качестве мульчи можно применять солому, опилки и даже обычную траву.

Без хороших подкормок на обильное плодоношение огурцов не стоит рассчитывать. Даже если земля достаточно питательная, раза два в сезон удобрять посадки необходимо. В первые пару недель после появления всходов вносится азот для быстрого наращивания зеленой массы, а потом уже следует использовать более питательные удобрения.

Чем подкормить огурцы, чтобы обильно плодоносили:

Смесью суперфосфата и калийной селитры. В емкости с 10 л воды растворяют по 30 г составляющих, перемешивают, а затем под каждое растение выливают около 1 л состава. Зеленым удобрением. Ведро наполняется наполовину измельченной травой. Желательно, чтобы присутствовали одуванчики и крапива. Толстые стебли лучше не использовать. Затем масса заливается водой и оставляется на неделю. Когда средство превратится в зеленую жижу, его разбавляют водой и подкармливают посадки раз в 7-14 дней. На 10 л воды требуется 1 л зеленого удобрения.

Некоторые огородники предпочитают применять для повышения урожайности огурцов лишь минеральные удобрения, но усердствовать с этим не стоит, чтобы плоды не накопили нитраты.

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